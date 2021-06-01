Судан намерен пересмотреть соглашение с Россией о военно-морской базе

ХАРТУМ, 1 июн - РИА Новости. Начальник штаба вооруженных сил Судана Мухаммад Усман аль-Хусейн заявил, что страна намерена пересмотреть соглашение по созданию российской военной базы на Красном море, трансляцию интервью вел телеканал Blue Nile TV.