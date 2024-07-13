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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мората о Ямале: «Постоянно говорим ему: «Мы выиграем Евро!» Стараемся защищать его, потому что он отличается почти от всех остальных»

Мората о Ямале: «Постоянно говорим ему: «Мы выиграем Евро!» Стараемся защищать его, потому что он отличается почти от всех остальных»

14 июля команда под руководством Луиса де ла Фуэнте сыграет против сборной Англии в финале Евро-2024.

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