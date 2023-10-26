«Отступать некуда»: в США рассказали о кошмаре, ожидающем Израиль в Газе

Израиль встретит ожесточенное сопротивление в случае начала наземной операции в секторе Газа из-за того, что ХАМАС некуда отступать, такое мнение выразил доцент кафедры государственной политики Мичиганского университета Джавед Али в своей статье для Conversation.
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