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«Отступать некуда»: в США рассказали о кошмаре, ожидающем Израиль в Газе

«Отступать некуда»: в США рассказали о кошмаре, ожидающем Израиль в Газе

Израиль встретит ожесточенное сопротивление в случае начала наземной операции в секторе Газа из-за того, что ХАМАС некуда отступать, такое мнение выразил доцент кафедры государственной политики Мичиганского университета Джавед Али в своей статье для Conversation.

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