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Трамп: Мы заключили сделку по недрам, я надеюсь, что Украина будет её соблюдать

Трамп: Мы заключили сделку по недрам, я надеюсь, что Украина будет её соблюдать Из США приходят сообщения о том, что киевский режим подписал ресурсную сделку с Соединёнными Штатами.

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