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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Арсенал» – явный фаворит матча с «ПСЖ» по версии букмекеров. На лондонцев дают 1.72

«Арсенал» встретится с «ПСЖ» во 2-м туре общего этапа Лиги чемпионов. Лондонский клуб котируется фаворитом встречи по версии букмекеров за 1.

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