В Роскачестве рассказали, как подготовиться к собеседованию

Собеседование — следующий этап отбора при приеме на работу после изучения резюме. На личной или онлайн-встрече соискатель должен произвести впечатление, чтобы его пригласили на следующий этап или сразу предложили работу.
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