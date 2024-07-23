Китайская государственная лизинговая компания обдумывает альтернативные планы по юаневым облигациям

Китайская государственная лизинговая компания обдумывает альтернативные планы по юаневым облигациямКитайская государственная компания Shanghai Industrial Financial Leasing сообщила некоторым инвесторам, что у нее может не хватить наличных для погашения облигаций, срок погашения которых истекает 3 августа, и она рассматривает альтернативные планы.