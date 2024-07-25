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Олег Николаев выделил более 900 миллионов рублей на повышение заработной платы

Олег Николаев выделил более 900 миллионов рублей на повышение заработной платы

На фоне увеличения среднемесячной заработной платы населения Республики Чувашия до 44,4 тысячи рублей в 2024 году глава региона Олег Николаев принял решение выделить из республиканского бюджета более 900 миллионов рублей на повышение зарплат работникам бюджетной сферы.

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