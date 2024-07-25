Олег Николаев выделил более 900 миллионов рублей на повышение заработной платы

На фоне увеличения среднемесячной заработной платы населения Республики Чувашия до 44,4 тысячи рублей в 2024 году глава региона Олег Николаев принял решение выделить из республиканского бюджета более 900 миллионов рублей на повышение зарплат работникам бюджетной сферы.