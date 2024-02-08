В Роспотребнадзоре объяснили, на что обратить внимание при выборе детской игрушки

МОСКВА, 8 февраля, ФедералПресс. Сейчас в магазинах обширный выбор товаров для детей. При выборе игрушек взрослые должны обращать внимание на некоторые факторы, важные для безопасности ребенка, рассказали в Роспотребнадзоре.
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