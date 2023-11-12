МИД РФ: топливная политика Евросоюза угрожает бедностью 100 млн человек Наталья МарковаСергей Вершинин, замглавы МИД России, высказал серьезное предупреждение относительно возможных негативных последствий, которые могут постичь жителей развивающихся стран из-за принуждения Евросоюза отказаться от ископаемых видов топлива.
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