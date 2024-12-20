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Вечерний Новосибирск

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  • Ирина52
    Хорошо хоть одумалась...Сотрудница морга ...
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    Некрофилка?Сотрудница морга ...
  • nyha
    Эх!!! Слов нет ...Одни маты....В Китай отправили...

Тело мужчины обнаружили на месте сгоревшего барака на Самотечной в Новосибирске

Тело мужчины обнаружили на месте сгоревшего барака на Самотечной в Новосибирске

Ночью 20 декабря в Ленинском районе города на улице Самотечная загорелся старый деревянный дом. Горящий барак самостоятельно покинули 15 человек, еще двоих мужчин вызволили пожарные — среди спасенных был маломобильный гражданин, он эвакуирован с помощью специальных устройств.

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