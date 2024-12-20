Тело мужчины обнаружили на месте сгоревшего барака на Самотечной в Новосибирске

Ночью 20 декабря в Ленинском районе города на улице Самотечная загорелся старый деревянный дом. Горящий барак самостоятельно покинули 15 человек, еще двоих мужчин вызволили пожарные — среди спасенных был маломобильный гражданин, он эвакуирован с помощью специальных устройств.