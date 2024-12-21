Астраханские оперативники задержали троих контрабандистов сильнодействующих веществ

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Астраханской области совместно с коллегами из Пограничного управления ФСБ России по Республике Калмыкия и Астраханской области пресекли преступную деятельность троих работник морского судна.