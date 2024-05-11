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Во имя Победы: как компания «АтАг» поддерживает бойцов на передовой

Во имя Победы: как компания «АтАг» поддерживает бойцов на передовой

Генеральный директор кондитерской фабрики "АтАг" – Оганес Атомян в беседе с изданием «Аргументы недели» рассказал об идее создания кондитерской фабрики, мотивации не сдаваться, о важности поддержки бойцов на передовой и личном отношении к 9 мая – Дню Победы.

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