Русская весна
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Русская весна

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  • Boris Borisov
    А что означает почти перерезала... ...почти  , оно на сколько почти?Армия России наст...
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Трамп и Маск: границы возможностей

Трамп и Маск: границы возможностей

«Америка сбросила атомные бомбы на Японию, бомбила Корею, жгла напалмом Вьетнам, поучаствовала в развале СССР, бомбила Югославию, вторглась и разрушила Ирак и Сирию, слила Украину, и вдруг полюбила Россию?» (Из интернета) Президент США Дональд Трамп, возможно, является психически не совсем вменяемым человеком.

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