Трамп и Маск: границы возможностей

«Америка сбросила атомные бомбы на Японию, бомбила Корею, жгла напалмом Вьетнам, поучаствовала в развале СССР, бомбила Югославию, вторглась и разрушила Ирак и Сирию, слила Украину, и вдруг полюбила Россию?» (Из интернета) Президент США Дональд Трамп, возможно, является психически не совсем вменяемым человеком.