Телескопом Webb раскрыто будущее Солнечной системы: какой будет судьба Земли Ирэн ОрлонскаяНа новейших снимках, сделанных космическим телескопом, мы видим предсказание о том, как Солнце преобразится по завершении своего жизненного цикла, а также какие планеты смогут выжить в новых условиях после ухода их родительской звезды.