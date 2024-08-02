Стал известен список банков, поднявших вклады после повышения ставки ЦБ

МОСКВА, 2 августа, ФедералПресс. После решения Центрального банка России повысить ключевую ставку с 16 % до 18 % годовых, российские банки начали массово повышать процентные ставки по своим сберегательным продуктам.
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