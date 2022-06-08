В Приморье любителю прижиматься на дороге вывернуло колеса автомобиля

В Приморье любителю прижиматься на дороге вывернуло колеса автомобиля

В Уссурийске во вторник, 7 июня, на улице Комсомольская произошла авария. Виновник ее не выдержал боковой интервал и оказался в опасной близости с другим автомобилем.

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