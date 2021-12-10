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Сергей ВЕДЕНЕЕВ: У Клаудиньо с Венделом вообще потерь не бывает. Но…

Сергей ВЕДЕНЕЕВ: У Клаудиньо с Венделом вообще потерь не бывает. Но…

Эксперт назвал несколько обстоятельств, которые не позволяют сделать ставку на победу «Зенита» в матче против «Динамо» Наш постоянный эксперт Сергей Веденеев считает, что «Зенит» завоюет титул зимнего чемпиона РПЛ.

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