Сергей ВЕДЕНЕЕВ: У Клаудиньо с Венделом вообще потерь не бывает. Но…

Эксперт назвал несколько обстоятельств, которые не позволяют сделать ставку на победу «Зенита» в матче против «Динамо» Наш постоянный эксперт Сергей Веденеев считает, что «Зенит» завоюет титул зимнего чемпиона РПЛ.