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Обильные снегопады обрушатся на Москву в воскресенье

Обильные снегопады обрушатся на Москву в воскресенье

В воскресенье, 3 декабря, на Москву обрушатся обильные снегопады, за 12 часов выпадет до 11–16 мм осадков, или треть от месячной нормы, сообщил 1 декабря ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

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