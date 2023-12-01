Обильные снегопады обрушатся на Москву в воскресенье

В воскресенье, 3 декабря, на Москву обрушатся обильные снегопады, за 12 часов выпадет до 11–16 мм осадков, или треть от месячной нормы, сообщил 1 декабря ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
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