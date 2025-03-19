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Что такое ДВП и чем она отличается от ДСП

Что такое ДВП и чем она отличается от ДСП

ДВП — универсальный и экономичный строительный материал, который используют в разных сферах. Из него делают мебель, обшивку стен и потолков, он же применяется при производстве ламината ДВП бывает разной толщины и размеров, что напрямую влияет на свойства материала.

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