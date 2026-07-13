Work after 65 years: Onishchenko proposed to change the definition of youth

The word "youth" should be understood as people under the age of 40. This was stated to RIA Novosti by Academician of the Russian Academy of Sciences and Deputy President of the Russian Academy of Education Gennady Onishchenko.
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