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Юран о «Пари НН»: «В зимнюю паузу появятся 2-3 квалифицированных футболиста. Нужно усиливаться. Мы на 9-м месте, но смотрим только вперед»

Юран о «Пари НН»: «В зимнюю паузу появятся 2-3 квалифицированных футболиста. Нужно усиливаться. Мы на 9-м месте, но смотрим только вперед»

«Парням сказал отодвинуть подальше эти моменты – погоду, дискомфорт – и вытащить из себя максимум. Сегодня команда играла хорошо, все жили результатом, бились до конца.

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