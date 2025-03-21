Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 935 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Игорь Васиков
    С паспортом можно, с нацистской душенкой - нет."А можно в Россию...
  • Константин Самарин
    Может России, для подтверждения своего решения, стоит усиленно заняться освоением Южных Курил, которые с 1945-го так ...Sohu: Путин удари...
  • Игорь Васиков
    Никогда не верим британцам, американцам и евреям!Выбить ВСУ из Бел...

Путин поздравил аятоллу Хаменеи с Наврузом и началом иранского 1404 года

Путин поздравил аятоллу Хаменеи с Наврузом и началом иранского 1404 года

Президент России Владимир Путин направил поздравления с праздником Навруз верховному руководителю Ирана аятолле Сейеду Али Хаменеи и президенту Масуду Пезешкиану, отметив наступление 1404-го года по иранскому календарю.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх