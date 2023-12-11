Сергей Лавров рассказал, когда покинет пост главы МИД России

Лавров рассказал, как долго он будет находиться на посту главного русского дипломата.Во время форуме в Дохе, журналисты спросили у Сергея Лаврова о его дальнейших перспективах и планах пребывания на своём посту, в качестве главы внешнеполитического ведомства России.