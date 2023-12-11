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  • holms sherlok
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Сергей Лавров рассказал, когда покинет пост главы МИД России

Сергей Лавров рассказал, когда покинет пост главы МИД России

Лавров рассказал, как долго он будет находиться на посту главного русского дипломата.Во время форуме в Дохе, журналисты спросили у Сергея Лаврова о его дальнейших перспективах и планах пребывания на своём посту, в качестве главы внешнеполитического ведомства России.

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