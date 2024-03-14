Как Петросян смог стать отцом в 78 лет

Евгений Петросян, фото: yaplakal.comВ семье Петросяна появилась новорожденная дочь. Согласно словам врача-терапевта Кристины Заплавновой, мужчина способен стать отцом даже в преклонном возрасте, при условии, что он ведет здоровый образ жизни.
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