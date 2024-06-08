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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ксения Шойгу: «Если результаты анализов воды в Сене не будут соответствовать стандартам, водный этап триатлона на ОИ может быть отменен»

Этап планируется провести на Сене. Купание в этой реке официально запрещено с 1923 года из-за плохого качества воды, но к открытию Олимпиады в Париже ее собираются очистить.

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