Ксения Шойгу: «Если результаты анализов воды в Сене не будут соответствовать стандартам, водный этап триатлона на ОИ может быть отменен»

Этап планируется провести на Сене. Купание в этой реке официально запрещено с 1923 года из-за плохого качества воды, но к открытию Олимпиады в Париже ее собираются очистить.
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