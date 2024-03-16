Европарламент поддержал передачу ракет Taurus Киеву

Европарламент поддержал передачу ракет Taurus в Киев. Отмечается, что поддержку выразила большая часть правящей коалиции Германии в Европарламенте — 451 депутат проголосовал за передачу военной техники Украине, 46 выступили против, а 49 человек отказались принимать участие в голосовании.