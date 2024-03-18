Назван возможный гонорар Майка Тайсона за бой с блогером

Боец UFC Сехудо: Тайсон может заработать за бой с Полом 20 миллионов долларов Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо назвал возможный гонорар бывшего чемпиона мира по боксу в тяжелом весе Майка Тайсона за бой с блогером Джейком Полом.