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shall we say goodbye to this week?

shall we say goodbye to this week?

shall we say goodbye to this week? DAX Futures EUREX:FDAX1! sequelll Considering that I don't think there's anywhere else to short, and that we've tested a large NSP, I'd like to see an expansion to the long side from the dedicated VA, or from the test POC in this VA.

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