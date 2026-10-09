shall we say goodbye to this week? DAX Futures EUREX:FDAX1! sequelll Considering that I don't think there's anywhere else to short, and that we've tested a large NSP, I'd like to see an expansion to the long side from the dedicated VA, or from the test POC in this VA.
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