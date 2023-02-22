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Из самолёта № 1 президента США Джо Байдена выпал человек в Польше

Из самолёта № 1 президента США Джо Байдена выпал человек в Польше

Инцидент произошёл, когда американский президент прилетел с рабочим визитом в Варшаву.Неожиданное происшествие случилось во время визита президента США Джо Байдена в Польшу после однодневной необъявленной поездки главы Белого дома в столицу Украины.

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