Ключ к сердце мужчины: нумерология подскажет, как привлечь мужчину, зная его число судьбы Алёна Юрьева Нумерология — древняя наука, которая помогает заглянуть в тайны человеческой души, понять свои сильные и слабые стороны, а также раскрыть особенности окружающих.