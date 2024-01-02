Постояльцам домов престарелых предложили дать право готовить себе еду

Lora Некрасова

Зачем в домах-интернатах давать возможность слабым и немощным готовить себе еду? Ничего хорошего из этого не получится. Они только будут мешать на кухне и вносить беспорядок и сумятицу. А если это будут ещё крепкие постояльцы, то для них нужно будет оборудовать свою кухню. А кто будет убирать эту кухню, мыть посуду? В общем, ерунда. Лучше бы разнообразили меню.