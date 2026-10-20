Астраханский ТЮЗ 14 и 15 ноября в 12:00 представит в Красном зале премьеру семейного спектакля «Щелкунчик и Мышиный король» в постановке режиссера Константина Денискина.
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