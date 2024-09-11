В отделениях «АтомЭнергоСбыта» теперь работают дополнительные окна обслуживания

Глава Смоленска обсудил с руководителем «АтомЭнергоСбыт» Смоленск работу по созданию комфортных условий в отделениях филиала В отделении «АтомЭнергоСбыта» в Смоленске по адресу Конева, 28Е увеличено количество окон обслуживания с 6 до 15.