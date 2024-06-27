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Кин о Палмере: «В нем есть этот Х-фактор, когда он получает мяч, думаешь – что-то произойдет. Он будет считать, что достоин старта, будет смотреть на Саутгейта, думая: «Выпусти меня»

Кин о Палмере: «В нем есть этот Х-фактор, когда он получает мяч, думаешь – что-то произойдет. Он будет считать, что достоин старта, будет смотреть на Саутгейта, думая: «Выпусти меня»

Сборная Англии в третьем туре группового этапа чемпионата Европы сыграла вничью с командой Словении – 0:0.

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