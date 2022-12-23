iXBT.com

31 подписчик

Свежие комментарии

  • Юрий Стенякин
    А если учесть что компания официально ушла с российского рынка то преимущества спорныПредставлена нова...
  • Mikhail Stepanov
    Ха-ха! В то время, как российская гиперзвуковой ракета летит со скоростью около 20 тыс. км. В час!США успешно испыт...
  • Vitaly Arkhipov
    В жопу пусть себе их засунут !Nvidia дарит игры...

Теперь понятно, за счет чего Redmi K60 станет самой быстрой моделью на Snapdragon 8 Gen 2. Он получил огромную систему охлаждения

Теперь понятно, за счет чего Redmi K60 станет самой быстрой моделью на Snapdragon 8 Gen 2. Он получил огромную систему охлаждения

Вчера Redmi опубликовала тизер с результатом теста Redmi K60 в AnTuTu, и он впечатлил: 1,35 млн баллов – на такое не способны другие флагманы (например, iQOO 11 Pro, преподносимый как «самый быстрый в мире флагман», набирает 1,33 млн баллов).

Вернуться к статье

Картина дня

наверх