Теперь понятно, за счет чего Redmi K60 станет самой быстрой моделью на Snapdragon 8 Gen 2. Он получил огромную систему охлаждения

Вчера Redmi опубликовала тизер с результатом теста Redmi K60 в AnTuTu, и он впечатлил: 1,35 млн баллов – на такое не способны другие флагманы (например, iQOO 11 Pro, преподносимый как «самый быстрый в мире флагман», набирает 1,33 млн баллов).