10 полезных продуктов, которые могут навредить организму, если их есть в неправильное время. Чаще всего, чувствуя голод и тягу к определенному продукту, мы просто кладем в рот нужный кусочек и начинаем жевать.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии