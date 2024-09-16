Ефимов: станции Троицкой линии оформлены по индивидуальным дизайн-проектам

В столице открылась Троицкая линия метрополитена. По словам заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимира Ефимова, в оформлении станций «Новаторская», «Университет Дружбы Народов», «Генерала Тюленева» и «Тютчевская» были использованы оригинальные художественные элементы, разработанные по индивидуальным проектам.