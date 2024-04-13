Daily Mail: Нечастое моргание может указывать на страшную болезнь

Британская газета подсказала, как определить болезнь ПаркинсонаВ Американской ассоциации по борьбе с болезнью Паркинсона (APDA) напоминают, что нормальной частотой моргания является около 14–17 раз в минуту.
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