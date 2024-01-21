Ученые во главе с автором исследования доктором Шуйбин Чен выяснили, что коронавирус может менять психику человека, так как способен заражать клетки мозга, которые отвечают за настроение, стресс и движение, сообщает ИА DEITA.
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