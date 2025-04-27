Кто в маске Страуса: Киркоров разгадал свою бывшую любовь в шоу «Маска»

Итак, главной интригой нынешнего сезона шоу «Маска» был вопрос: «Кто в маске Страуса». Страусильда, как ее ласково называли члены жюри, просто покорила фанатов, жюри, ведущего Вячеслава Макарова и даже нашего музыкального редактора.