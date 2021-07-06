Происшествия

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В Пермском крае перед судом предстанет обвиняемый в грабеже у пенсионера

Завершено расследование уголовного дела в отношении 42-летнего жителя г. Краснокамск, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного пп.

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