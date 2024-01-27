Календарь удачных и неудачных дней февраля 2024 года

Благоприятные дни — это дни, когда Луна находится в фазе роста, а также в новолуние. В эти дни рекомендуется начинать новые проекты, решать важные дела, заниматься творчеством, проводить косметические процедуры.
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