Календарь удачных и неудачных дней февраля 2024 года

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Благоприятные дни — это дни, когда Луна находится в фазе роста, а также в новолуние. В эти дни рекомендуется начинать новые проекты, решать важные дела, заниматься творчеством, проводить косметические процедуры.

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