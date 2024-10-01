Минобороны показало боевую работу пушек «Гиацинт-Б» в приграничье Курской области

Расчеты 152-миллиметровых буксируемых пушек «Гиацинт-Б» группировки войск «Север» продолжают уничтожать скопления живой силы и боевую технику Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничных районах Курской области.
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