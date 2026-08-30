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В московском «Зарядье» прошел гала-концерт фестиваля «Баллады СВО – Время выбрало нас»

В московском «Зарядье» прошел гала-концерт фестиваля «Баллады СВО – Время выбрало нас»

МОСКВА, 30 августа, ФедералПресс. Гала-концерт IV сезона Всероссийского телевизионного фестиваля «Баллады специальной военной операции – Время выбрало нас» состоялся 29 августа в Большом амфитеатре московского парка «Зарядье».

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