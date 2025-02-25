В Москве подросток вскрыл сейф родителей и отдал мошенникам 200 млн рублей

Лишь спустя сутки домработница обнаружила взломанные сейфы и сообщила об этом матери школьника.В столице, по указанию преступников, 17-ти летний подросток самостоятельно открыл сейфы своих родителей и отдал злоумышленникам 200 миллионов рублей.