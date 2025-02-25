Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 893 подписчика

В Москве подросток вскрыл сейф родителей и отдал мошенникам 200 млн рублей

В Москве подросток вскрыл сейф родителей и отдал мошенникам 200 млн рублей

Лишь спустя сутки домработница обнаружила взломанные сейфы и сообщила об этом матери школьника.В столице, по указанию преступников, 17-ти летний подросток самостоятельно открыл сейфы своих родителей и отдал злоумышленникам 200 миллионов рублей.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх