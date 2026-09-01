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Царьград

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Сун Ядун победил Умара Нурмагомедова нокаутом в Шанхае

Сун Ядун победил Умара Нурмагомедова нокаутом в Шанхае

29 августа русский боец Умар Нурмагомедов потерпел поражение от китайца Сун Ядуна в главном событии UFC Fight Night 286 в Шанхае.

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