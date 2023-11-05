В Самарской области сотрудники Госавтоинспекции помогли замерзавшим людям на дороге

29 октября текущего года приблизительно в 7 утра из дежурной части Волжского района экипажу ДПС в составе капитана полиции Ильдара Туктарова и лейтенанта полиции Игоря Елисова была передана информация о том, что на 25-м километре автодороги «Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград» на обочине стоит сломанный пассажирский автобус с людьми.