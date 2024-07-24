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Эксперт Чирикова: за выращивание шалфея и мяты грозит штраф до 300 тысяч рублей

Эксперт Чирикова: за выращивание шалфея и мяты грозит штраф до 300 тысяч рублей

Дачники в России могут столкнуться со штрафами до 300 тысяч рублей за выращивание запрещенных растений, в числе которых шалфей предсказателей и мята полевая, об этом проинформировала РИА Новости старший преподаватель РЭУ им.

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