Эксперт Чирикова: за выращивание шалфея и мяты грозит штраф до 300 тысяч рублей

Дачники в России могут столкнуться со штрафами до 300 тысяч рублей за выращивание запрещенных растений, в числе которых шалфей предсказателей и мята полевая, об этом проинформировала РИА Новости старший преподаватель РЭУ им.
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