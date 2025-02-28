Искусственный интеллект убьет профессию автомобильных дизайнеров

И произойдет это уже через 10 лет, считает руководитель отдела дизайна Mercedes-Benz Гордон Вагенер. По его словам, в настоящее время его профессия переживает глобальную трансформацию на фоне тренда на унификацию, особенно в сфере электрического транспорта.
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